Ankara’da Suriyeliler’e Saldırıya Karışan 76 Kişi Gözaltında

Ankara’da dün gece Suriyeli göçmenlerin yaşadığı bir mahalleyi basan öfkeli kalabalık, ev ve işyerlerine zarar verdi.

Olayların Battalgazi Mahallesi’nde yaşayan 18 yaşındaki bir gencin, göçmenler tarafından öldürülmesi sonucu büyüdüğü belirtiliyor.

Alınan bilgilere göre Emirhan Yalçın çıkan bir tartışmada yaralandı. Yalçın, kaldırıldığı hastanede ölürken Yalçın’la birlikte yaralanan Ali Güler adlı kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Yalçın ve Güler’i bıçaklayan Yahya Abdo ve akrabası Muhammed Abdo olaylardan birkaç saat sonra polis tarafından yakalandı. Bugün savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırılar Suriyeliler’in yoğun olarak yaşadığı mahallede yoğunlaştı

Yalçın’ın hayatını kaybetmesinden toplanan mahalleli çoğu Siteler’deki mobilya atölyelerinde çalışan Suriyeli göçmenlerin yaşadığı Önder Mahallesi’ne gitti.

Üzerinde Arapça tabela yazan bazı işyerlerini taşlayan ve yakan saldırganlar Suriyeliler’in yaşadığı bilinen birkaç eve de hasar verdi. Taşkınlık sırasında Suriye plakalı bazı araçlar da zarar gördü.

Olayların büyümesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı göçmen aileleri evlerinden güvenli yerlere götürürken olaylar gece yarısından hemen sonra sona erdi.

Ankara Emniyeti: ‘‘Yarısı daha önce suça karışmış 76 kişi yakalandı’’

Bugün olaylarla ilgili çeşitli operasyonlar gerçekleştiren Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 76 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet, gözaltına alınan kişilerin vatandaşları provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunduklarını ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıklarını açıkladı.

Gözaltına alınanlardan 38’inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticaretini vb. yapma suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi.

Ömer Çelik’ten sağduyu çağrısı

Altındağ’da yaşanan olaylar siyasetin de en önemli gündem maddelerinden biri oldu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Emirhan Yalçın cinayetinin faillerinin yakalandığını ve adaletin tesis edileceğini söylerken provokasyonlara karşı sağduyu çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Çelik, ‘‘Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır. Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar. Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar. Hedef gösterenler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyenlerdir.

Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız. Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz’’ dedi.

Kılıçdaroğlu hükümeti suçladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye’de yaşanan göçmen sorununun sorumlusunun hükümet olduğunu söyledi.

Van’da sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda konuşan CHP lideri, ‘‘Gencecik insanlar Afganistan'dan çıkıyorlar. 2 bin 400 km yolu aşıyorlar Türkiye'ye geliyorlar. Sözde sınır kapımız kapalı. Bütün sınır açık! Devletin gözetiminde geliyorlar, tamamı. Yerleştiriliyorlar. İçlerinde kadın, çocuk, yaşlı yok. Hepsi genç. Hangi akıl, hangi mantık bunu kabul eder. (Erdoğan) İran’la geri göndermek için konuşmuyor. Erdoğan, Biden’la yaptığı görüşmede Afganlar’ın gelmesini kabul etti. Bunları gizledi uzun sure. Onlara buraya çalışmaya, biz oraya ölmeye gidiyoruz. Niçin? Erdoğan istiyorsa kendisini kefen giyerek karşılayan gençler vardı, onları göndersin. Türkiye’nin başına büyük felaketler gelebilir. Büyük iç çatışmalar olabilir. Sakin olmalıyız’’ dedi.

HDP muhalefetten ortak tutum istedi

Altındağ’daki saldırılara bir tepki de Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) geldi.

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, yaşananları ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olarak değerlendirirken muhalefet partilerini ortak tutum alma çağrısında bulundu.

Günay, ‘‘Bakın bu ırkçılık gittikçe tehlikeli bir hal alıyor. Günlerdir fitili ateşlenen yabancı düşmanlığı, Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde can aldı. Emirhan Yalçın isimli yurttaş tam da bu fitne ateşinin kurbanı oldu. Dünden beri bazı çevrelerin kışkırtmasıyla bu cinayet ve ölüm üzerinden yabancı düşmanlığı körükleniyor, insanların evleri ve araçları ateşe veriliyor. İnsan yaşamına kastediliyor. Altındağ’da ne yaşanıyor, yaşanan cinayetin asıl sebebi nedir, bu fitne ateşini kim körüklüyor, yabancı düşmanlığı yaratan çevreler yarattıkları tablodan memnun mudur? Bu sorulara yanıt bekliyoruz. Türkiye yangın yeriyken muhalefet hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. Muhalefet partilerini acilen harekete geçmeye ve ortak bir tutum belirlemeye çağırıyoruz. Muhalefet partileri acilen Meclis'i toplantıya çağırmalıdır’’ dedi.

