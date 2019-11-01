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Ankara'da sürücülere 'çakar lamba' cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 14:05 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'yetkisiz çakar' kullanımını yasaklayan düzenlemesinin hayata geçtiği ilk gün, Ankara'da polis ekipleri 'çakar lamba' denetimi yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'yetkisiz çakar' kullanımını yasaklayan düzenlemesinin hayata geçtiği ilk gün, Ankara'da polis ekipleri 'çakar lamba' denetimi yaptı. Kontrollerde, 'çakar lamba' bulunan çok sayıda aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.

Bugün yürürlüğe giren trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' düzenlemesi ile sadece geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları 'çakar' şeklinde tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerini kullanabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta 'çakar', kullanılmayacak.

5 AYRI NOKTADA DENETİM YAPILDI
Uygulamanın bugün başlamasıyla birlikte Başkent'te, polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren 'çakar lamba' denetimi yaptı. Kentin 5 ayrı noktasında yapılan uygulamalarda polisler, araçları durdurarak çakar lamba bulunup bulunmadığını kontrol etti. Sabahtan bu yana yapılan kontrollerde araçlarda çakar lambaları sökmediği tespit edilen çok sayıda sürücüye işlem yapıldı. Kentin en işlek noktalarından Kızılay'da yapılan kontrollerde, usulsüz şekilde çakar lamba kullandığı saptanan araç sürücülerine 2 bin 4’er lira para cezası uygulandı. Sürücüler, çakar lambaları söktürmeleri konusunda da uyarıldı.

Görüntü Dökümü:
-Polis ekiplerinin uygulamasından görüntü
Haber-Kamera: ​İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)-

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