Ankara'da suya dikkat

'SUDAN KAYNAKLI SALGIN YOK'

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı ise Ankara'da sudan kaynaklı bir salgın hastalığın olmadığını söyledi. Bu salgının sudan kaynaklandığının hiçbir bilimsel veriyle açıklanmadığını anlatan Kınacı, "Özellikle sonbahar aylarında ishalde bir artış oluyor. Bu her yıl karşılaşılan bir olay. Biz her gün 1328 noktadan örnek alıyoruz. Bunları laboratuvarlarımızda analiz ediyoruz. Bugün de alındı ve analiz ediliyor. Bu sonuçları her gün internet sitemizden yayınlıyoruz. Oradan her ilçeye göre girip bakabilirsiniz. Sularımız temizlikte, Türk standartları, Avrupa Birliği standartları, Dünya Sağlık Örgütü’nün standartları, hatta ABD standartlarını bile sağlıyor" dedi.

'HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN BİR TESPİTİ YOK'

Kınacı, Ankara'da satılan sebzelerin hangi sularla sulandığını, pazarlarda sebze ve meyvelerin hangi sularla yıkandığını bilmediklerini söyleyerek, pazarlardan alınan sebzelerin dikkatlice yıkanıp, temizlenmeden tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Suları kendilerinin her gün denetlediğini söyleyen Kınacı, ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün de 1600 noktada numuneler alıp, testler yaptığını kaydetti. Kınacı, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Merkezleri bu sonuçları bizimle paylaşıyorlar. Onların da şu ana kadar bir tespitleri yok" diye konuştu.