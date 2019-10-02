Ankara'da suya dikkat

Ankara'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken "Su içerken dikkatli olun" demesi ve Başkent'te son dönemde ishal ve kusma vakalarında artış görülmesi endişe yarattı. Doç. Dr. Seda Topçu, "Açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi çok önemli, yine kapalı sular içilmelidir. Çeşme sularına dikkat edilmesi lazım" dedi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı ise sudan kaynaklı bir salgın hastalığın olmadığını söyledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topçu, bir eğitim araştırma hastanesine 500 vaka geliyorsa bunların yüzde 30'unun ishal hastaları olduğunu söyledi. Topçu, okulların açılması, yiyeceklerin açıkta satılması, hijyene dikkat edilmemesi gibi nedenle bu tür vakalarda artış yaşandığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Okulların açılmasıyla birlikte özellikle çocuklarda kusma ve ishal gibi hastalıklar çok sık görülmeye başlıyor. Çocuklar, ebeveynleri olmadan okulda vakit geçirdikleri için temizlik kurallarına çok fazla uymuyorlar. El yıkamaya özen göstermiyorlar. Bu da bulaşın hızla artmasına neden oluyor. İshalli hastalıklarda denetimsiz, hijyenik koşullara uygun olarak hazırlanmamış besinlerin tüketilmesi, sanitasyona uygun olmayan su tüketilmesi buna neden olan en sık etmenlerden bir tanesi. Açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi çok önemli, yine kapalı sular içilmelidir. Eğer kapalı su kullanılmıyorsa suların kaynatılarak içilmesi gerekir. Büyük damacanalar açık havada, sıcakta beklediyse bu çok önemli bir bulaş nedeni olabilir. Çeşme sularına dikkat edilmesi lazım, özellikle sonbahar ve kışın yağmur yağdıktan sonra şehir şebekesine karışan bir takım mikroorganizmalar oluyor, bu da çok önemli."