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Ankara'da tabanca ile öldürülen iş insanı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:37 | Son Güncelleme

ANKARA'da tartıştığı arkadaşı Süleyman Sağlam tarafından lüks otomobilinde tabanca ile vurularak öldürülen iş insanı Zinnur Erol (48), düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Ankara'da tabanca ile öldürülen iş insanı toprağa verildi

Arda ERDOĞAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da tartıştığı arkadaşı Süleyman Sağlam tarafından lüks otomobilinde tabanca ile vurularak öldürülen iş insanı Zinnur Erol (48), düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.
Dün Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen olayda iş insanı Zinnur Erol, 06 FS 4804 plakalı otomobilini yol kenarına park edip, yanında bulunan arkadaşı Süleyman Sağlam ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Sağlam, yanındaki tabancayı çıkarıp Erol'a ateş ederek kaçtı. Erol, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlam da teslim olmak üzere gittiği Altındağ ilçesindeki Karapürçek Polis Merkezi önünde aynı silahla kendisini vurarak yaşamına son verdi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Zinnur Erol'un cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Erol için, Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Derya Erol, kardeşi Sıddık Erol ve diğer yakınları ile ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı. Zinnur Erol'un cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, "Çok üzgünüz, hakkın rahmetine yolladık. Anladığım kadarıyla bir tartışma sonucu olmuş. İki arkadaşın tartışmasından, iki arkadaşın vefatı çıktı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Rabim ailesine ve Ankara Ticaret Odası dünyasına da sabırlar versin" dedi.
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Ankara'da tabanca ile öldürülen iş insanı toprağa verildiAnkara'da tabanca ile öldürülen iş insanı toprağa verildiAnkara'da tabanca ile öldürülen iş insanı toprağa verildiAnkara'da tabanca ile öldürülen iş insanı toprağa verildi

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