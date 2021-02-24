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Ankara’da taksicilere dadanan şehir eşkıyalarına operasyon

24.02.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Ankara’da taksicilere dadanan şehir eşkıyalarına operasyon

Başkent’te taksicileri hedef alarak haksız kazanç sağlayan ve taksi duraklarına kendi taksilerini dahil ederek nitelikli yağma suçu işleyen 9 kişiden 8’i yakalanarak gözaltına alındı.Ankara’nın Çankaya ilçesindeki taksi esnaflarını hedef alıp duraklara kendilerinin ve başkalarına ait olan taksileri dahil ettirerek haksız kazanç sağlayıp, nitelikli yağma suçu işledikleri tespit edilen 9 kişiden 8’i Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.Yakalanan 8 şahıs gözaltına alınırken, firar eden 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Başkent’te taksicileri hedef alarak haksız kazanç sağlayan ve taksi duraklarına kendi taksilerini dahil ederek nitelikli yağma suçu işleyen 9 kişiden 8’i yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki taksi esnaflarını hedef alıp duraklara kendilerinin ve başkalarına ait olan taksileri dahil ettirerek haksız kazanç sağlayıp, nitelikli yağma suçu işledikleri tespit edilen 9 kişiden 8’i Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Yakalanan 8 şahıs gözaltına alınırken, firar eden 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. Ayrıca operasyonda 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda, nitelikli yağma suçunun işlendiğini gösterir evrak ele geçirildi.

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