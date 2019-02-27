HABER

Ankara'da tanzim satış noktalarında ilk gün 23 ton bakliyat satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

  Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan tanzim satış noktalarında dün 12 ton nohut, 11 ton yeşil mercimek ve 19 ton elmanın satıldığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan tanzim satış noktalarında dün 12 ton nohut, 11 ton yeşil mercimek ve 19 ton elmanın satıldığı belirtildi.

Ankara'da 30 noktadaki tanzim satış noktalarında dünden itibaren elma ve bakliyat ürünleri de yer aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilen, nohut, yeşil mercimek ve elma satışa sunuldu. Vatandaşların ilgi gösterdi tanzim noktalarında, 2'şer kilogramlık paketler halindeki nohut 11 TL, elmanın kilogramı ise 3 liradan satıldı. Büyükşehir Belediye yetkileri, il günkü satış rakamları ile ilgili bilgi verdi. Buna göre ilk gün, 12 ton nohut, 11 ton yeşil mercimek ve 19 ton elmanın satıldığı öğrenildi.

Haber: ANKARA, (DHA)-

Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı
Yıpranan Türk bayrağını esnaf değiştirdiYıpranan Türk bayrağını esnaf değiştirdi
Bağcılar'da tarihi eser operasyonu: 2 kişi gözaltına alındıBağcılar'da tarihi eser operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de patlama: 1 ölü

Önce patladı, sonra alev alev yandı: 1 ölü

Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!

Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!

Yurt dışına kaçıracaklardı! Hepsi ele geçirildi

Yurt dışına kaçıracaklardı! Hepsi ele geçirildi

Başta ne olduğunu kimse anlamadı! 8 saatlik çalışma sonrası bakın ortaya ne çıktı!

Başta ne olduğunu kimse anlamadı ama... Sonuç mükemmel!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Tuzla'daki 'koku' soruşturmasında 1 gözaltı

Tuzla'daki 'koku' soruşturmasında 1 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.