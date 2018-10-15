HABER

Ankara'da tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

ANKARA'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 30 tarihi eser ele geçirildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 30 tarihi eser ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta çarşamba günü İstanbul'dan Ankara'ya tarihi eser getirileceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kahramankazan ilçesi Kışla otoban gişelerinde durdurduğu R.Ş.'nin aracında arama yaptı. Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait 30 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
Sırma, 'Coming Undone' ile ABD'nin önemli radyosundaSırma, 'Coming Undone' ile ABD'nin önemli radyosunda
Cinsel istismardan yargılanan emekli öğretmen: Bu kadar haysiyetsiz değilimCinsel istismardan yargılanan emekli öğretmen: Bu kadar haysiyetsiz değilim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Antalya'da güneşi gören denize koştu

Antalya'da güneşi gören denize koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.