ANKARA'DA TARTIŞTIĞI KOCASINI, ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLA AĞIR YARALADI

ANKARA'da Seda Ş., tartıştığı kocası Çağrı Ş.'yi çocukları M.Ş.'nin (4) gözü önünde bıçakla ağır şekilde yaraladı. Kaçarak yakındaki bir taksi durağına sığınan yaralı koca hastaneye kaldırılırken, şoka giren Seda Ş., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesindeki Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir apartmanda oturan Seda Ş. ile eşi Çağrı Ş., 4 yaşındaki çocukları M.Ş.'nin önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Seda Ş., iddiaya göre eline geçirdiği bıçakla eşi Çağrı Ş.'yi yaraladı. Kanlar içinde kalan Çağrı Ş., kendini dışarı atarak, 100 metre ilerideki taksi durağına gitti. Çağrı Ş., durak çalışanlarına eşinin kendisini bıçakladığını söyledikten sonra aldığı yaranın etkisi ile bayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır şekilde yaralanan Çağrı Ş. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çağrı Ş.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Çevrede çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Motorsikletli Timler Amirliğine bağlı Yunus ekipleri ise eşini bıçakladığı iddia edilen Seda Ş.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Olay sonrası şoka girdiği öğrenilen Seda Ş., ilk ifadesinde herhangi bir şey hatırlamadığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.