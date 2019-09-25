HABER

Ankara'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Ankara'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı ANKARA'da iki aile arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

ANKARA'da iki aile arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün Sincan ilçesindeki Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan 3 kuzen, Yavuz Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sopalarla kavga eden iki grubu, akrabaları güçlükle ayırdı. İki grup, akşam saatlerinde caddeye çıkarak yeniden kavga etmeye başladı. Aralarında kadınların da bulunduğu grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Evlerinin önündeki bakkaldan maden suyu ve dubalar alarak birbirine fırlatan grubu olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayda hafif şekilde yaralanan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)-

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi! Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi!
Manisalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destekManisalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

IŞİD üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış

Konya'da yakalanan IŞİD'li tutuklandı

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.