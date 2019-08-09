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Ankara'da tatlı ve börek üreticilerine bayram denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

ANKARA'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi tatlı ve börek üretimi yapılan iş yerlerini denetledi.

ANKARA'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi tatlı ve börek üretimi yapılan iş yerlerini denetledi. Eksiklik tespit edilen iş yeri sahiplerine idari işlem yapıldı.
Yaklaşık 30 kişilik ekip, ilk olarak Çankaya'da bulunan baklava ve börek işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da denetimlere katıldı. İş yerleri hijyen yönünden kontrol edildi. Ayrıca kullanılan ürünlerin belgeleri incelendi, ürünlerden incelenmek üzere numuneler alındı. Tavanı akan bir pastaneye işlem yapılırken, yine uygunsuz koşullarda üretim yapılan ve çeşitli eksiklikleri tespit edilen iş yerlerinin sahiplerine işlem yapıldı.
Bülent Korkmaz, öncelikli olarak işletmelerde asgari teknik ve hijyen yönünden denetim yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
"Yani iş yerinin temizliği, kullanılan malzemelerin temizliği, çalışanların hijyen belgesi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra özellikle burada baklava be börek üretiminde kullanılan antep fıstığı ve diğer malzemelerin herhangi bir taklit olmaması konusunda ürünlerden gerekli numuneleri alacağız. Bazen basına da yansıdığı gibi özellikle bezelye konusunda vatandaşlarımızın bir takım şüpheleri var. Bu anlamda bayram süresince bütün işletmelerden de bu şekilde numune alacağız. Ayrıca işletme en son ne zaman ilaçlandı, bunlara da bakacağız. Eksikliklerini gidermeleri için bazı işletmelere süre verildi; ama eksikliklerini gidermeyen yaklaşık 600 gıda işletmesine de gerekli idari para cezaları uygulandı. Bayram süresince de oluşturduğumuz nöbetçi ekiplerimiz denetimlere devam edecekler. Vatandaşlarımız herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman 174 Alo Gıda Hattı’na bildirimde bulunabilirler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Denetimden görüntüler
-Akan tavanın Korkmaz tarafından gösterilmesi
-Müdür Korkmaz'ın açıklaması
-Genel detaylar
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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