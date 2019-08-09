HABER

Ankara'da tatlı ve börek üreticilerine bayram denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

ANKARA'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi tatlı ve börek üretimi yapılan iş yerlerini denetledi.

Ankara'da tatlı ve börek üreticilerine bayram denetimi

Kaan ULU-Ebru KURT/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi tatlı ve börek üretimi yapılan iş yerlerini denetledi. Eksiklik tespit edilen iş yeri sahiplerine idari işlem uygulandı.
Yaklaşık 30 kişilik ekip, Çankaya'da bulunan baklava ve börek işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da denetimlere katıldı. İş yerleri hijyen yönünden kontrol edildi. Ayrıca kullanılan ürünlerin belgeleri incelendi, ürünlerden incelenmek üzere numuneler alındı. Tavanı akan bir pastaneye işlem yapılırken, yine uygunsuz koşullarda üretim yapılan ve çeşitli eksiklikleri tespit edilen iş yerlerinin sahiplerine işlem yapıldı.
Bülent Korkmaz, öncelikli olarak işletmelerde asgari teknik ve hijyen yönünden denetim yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
"Yani iş yerinin temizliği, kullanılan malzemelerin temizliği, çalışanların hijyen belgesi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra özellikle burada baklava be börek üretiminde kullanılan antep fıstığı ve diğer malzemelerin herhangi bir taklit olmaması konusunda ürünlerden gerekli numuneleri alacağız. Bazen basına da yansıdığı gibi özellikle bezelye konusunda vatandaşlarımızın bir takım şüpheleri var. Bu anlamda bayram süresince bütün işletmelerden de bu şekilde numune alacağız. Ayrıca işletme en son ne zaman ilaçlandı, bunlara da bakacağız. Eksikliklerini gidermeleri için bazı işletmelere süre verildi; ama daha önce süre verilen ve eksikliklerini gidermeyenlere idari para cezaları uygulandı."
Korkmaz, bayram süresince de oluşturulan nöbetçi ekiplerin denetimlere devam edeceğini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da tatlı ve börek üreticilerine bayram denetimiAnkara'da tatlı ve börek üreticilerine bayram denetimiAnkara'da tatlı ve börek üreticilerine bayram denetimiAnkara'da tatlı ve börek üreticilerine bayram denetimi

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Terk edilen 4 milyonluk otomobil ihaleyle satışa çıkıyorTerk edilen 4 milyonluk otomobil ihaleyle satışa çıkıyor
Her gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyorHer gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın asırlık mezar taşları böyle temizleniyor

Bir benzeri daha yok! İşte UNESCO'nun İslam mezarlığı

Denizli'de depremin ardından cami ve araçlardan anonslar yapılyor

Şiddetli depremle sarsılmıştı! Camilerden bu anonslar yapılıyor

Dünyanın en büyük mermer kenti: Stratonikeia Antik Kenti

Burası dünyanın en büyüğü! 3 bin 500 yıllık kalıntılara ulaşıldı

Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayımladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İzmir'deki siyanürlü aile katliamında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.