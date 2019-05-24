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Ankara'da tedavi gören güvenlik korucusu, 12 gün sonra şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 17:47 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 13 Mayıs'ta, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusu Medeni Bağışlar (29), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede, 12 gün sonra şehit oldu.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 13 Mayıs'ta, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusu Medeni Bağışlar (29), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede, 12 gün sonra şehit oldu. Şehit güvenlik korucusu Bağışlar, memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

Cudi Dağı bölgesinde bulunan Görümlü beldesinin Cebrail Kapı mevkisinde 13 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı koruculardan Medeni Bağışlar, Şırnak'taki hastaneden Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. Ankara'daki hastanede tedavi gören güvenlik korucusu Bağışlar, dün gece, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Evli olan şehit korucu Bağışlar'ın cenazesi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi. Helikopterle Silopi ilçesindeki Görümlü Jandarma Tabur Komutanlığı'na getirilen Bağışlar için tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende oğlunun tabutuna kapanıp, gözyaşı döken Fahrettin Bağışlar'ı, Vali Aktaş teskin etti. Namaz kılınıp, helallik alındıktan sonra güvenlik korucusu Medeni Bağışlar'ın cenazesi, götürüldüğü Görümlü köyünde toprağa verildi.

Öte yandan yaralı 2 güvenlik korucusunun tedavilerine ise devam ediliyor.

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