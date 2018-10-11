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Ankara'da tefeci operasyonu 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 10:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da göstermelik iş yerleri üzerinden POS cihazları ile tefecilik yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli, mali polisler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ANKARA'da göstermelik iş yerleri üzerinden POS cihazları ile tefecilik yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli, mali polisler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda kredi kartı ve 250 bin TL para ele geçirildi. Ankara'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu, Altındağ ilçesindeki birçok iş yerinde POS cihazı ile tefecilik yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri, özellikle 'kuyumcu' ve 'ambalajcı' adı altında faaliyet gösteren çok sayıda iş yerine sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, herhangi bir mal ve hizmet satmadığı halde kredi kartlarından belirli faiz oranları karşılığı çekim yaptığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada, mağdurlara ait 261 kredi kartı ve kredi kartlarından yapılan işlemlere ait dokümanlar ile çok sayıda POS cihazı, para sayma makinesi, başka firmalara ait yazar kasalar, 1 kurusıkı tabanca ve tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen 250 bin TL para ele geçirildi. Görüntü Dökümü -Ele geçirilen paralardan görüntü -POS cihazları ve kredi kartlarından görüntü -Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAMANKARA, (DHA)-

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