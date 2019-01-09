Ankara'da tefecilik yapan çeteye operasyon: 10 gözaltı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da 'yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat' yöntemiyle 'tefecilik' yaptıkları iddia edilen 10 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki oto galerisi işleten çetenin, borç verdikleri kişileri yüksek faizle borçlandırdıkları, baskı ve tehditle tahsilat yaptıklarını belirledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüpheli, evlerine yapılan baskında gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi.

BASKIYA DAYANAMAYIP İNTİHAR ETTİLER

Şüphelilerin, dolmuş şoförünün 300 bin liralık borcu karşılığında 1 milyon 500 bin lira değerindeki ticari aracına, mağdur olan bir diğer kişinin 300 bin liralık borcu karşılığında 800 bin lirasına, evine, arabasına, bir başka kişinin restoranına, villasına ve 3 apartman dairesine el koyduğu öğrenildi. Çeteye yüksek faizle borçlanan bazı kişilerin de baskıya dayanamayarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyette sorgu işlemleri sürerken soruşturma da sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI



