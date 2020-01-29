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Ankara'da tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 01:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
Memur-Sen Konfederasyonu, Milli Türk Talebe Birliği, Anadolu Gençlik Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği tek taraflı planı protesto etti. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, tekbir getirip, Filistin lehine sloganlar attı. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, grup adına yaptığı açıklamada, "Yüzyıl önce coğrafyamızda 'Büyük İsrail Planı' diye yürürlüğe koydukları planı adım adım uygulamaya çalışan ve Filistin devletini adım adım yok etmeye çalışan kan emiciler var. Gelinen nokta itibariyle bir oldubittiye getirerek, ABD'deki herkesin aklından şüphe ettiği Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' diyerek Filistin halkının iradesini hiçe sayıp, Filistin'e işgal girişimini başka bir boyuta taşımıştır" dedi.
Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu aktaran Yalçın, İsrail'i terör devletçiği olarak tanımladığı konuşmasında, diplomasi ve silah gücüne güvenip haydutluk yapanların Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin, gerçeği değiştirmeyeceğini söyledi. Yalçın ayrıca, İslam ülkelerinin bir araya gelerek ortak iradeyi koyması gerektiğini söyledi.

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