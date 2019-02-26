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Ankara'da tekel bayisinde patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 03:18 | Son Güncelleme

 ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir tekel bayisinde patlama meydana geldi.

Ankara'da tekel bayisinde patlama

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir tekel bayisinde patlama meydana geldi. Olaydan 15 dakika önce dükkanını kapatan Levent Ü., patlamadan dakikalarla kurtuldu.

Olay, bu gece saat 01.00 sıralarında Tınaztepe Mahallesi Bülbülderesi Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. Dört katlı apartmanın girişinde bulunan Levent Ü.'nün işlettiği tekel bayisinden polise alarm ihbarı geldi. Polis ekipleri, adrese ulaştıktan kısa bir süre sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dükkandan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Başkentgaz ve Başkent Elektrik ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da apartmandaki vatandaşları tahliye etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan aramada iş yerinin boş olduğu anlaşıldı. İşyeri sahibi Levent Ü.'nün patlamadan 15 dakika önce buradan ayrıldığı öğrenildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Tekel bayisinin karşısındaki apartmanda yaşayan Suat Simavi, önce alarm seslerinin geldiğini, daha sonra da patlamanın yaşandığını aktardı. İlk patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyen Simavi, 3-4 kez de ufak çaplı patlamaların yaşandığını söyledi.

Polis ve itfaiye, patlamanın çıkış nedenini araştırıyor.

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Ankara'da tekel bayisinde patlamaAnkara'da tekel bayisinde patlamaAnkara'da tekel bayisinde patlama

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