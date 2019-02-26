HABER

Ankara'da tekel bayisinde patlama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 09:14 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir tekel bayisinde patlama meydana geldi.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir tekel bayisinde patlama meydana geldi. Olaydan 15 dakika önce dükkanını kapatan Levent Ü., patlamadan dakikalarla kurtuldu. Olay, bu gece saat 01.00 sıralarında Tınaztepe Mahallesi Bülbülderesi Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. Dört katlı apartmanın girişinde bulunan Levent Ü.'nün işlettiği tekel bayisinden polise alarm ihbarı geldi. Polis ekipleri, adrese ulaştıktan kısa bir süre sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dükkandan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Başkentgaz ve Başkent Elektrik ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da apartmandaki vatandaşları tahliye etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan aramada iş yerinin boş olduğu anlaşıldı. İşyeri sahibi Levent Ü.'nün patlamadan 15 dakika önce buradan ayrıldığı öğrenildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Tekel bayisinin karşısındaki apartmanda yaşayan Suat Simavi, önce alarm seslerinin geldiğini, daha sonra da patlamanın yaşandığını aktardı. İlk patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyen Simavi, 3-4 kez de ufak çaplı patlamaların yaşandığını söyledi. Polis ve itfaiye, patlamanın çıkış nedenini araştırıyor.

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Dolap kapağında 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildiDolap kapağında 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi
Ölümlü kazanın sanığı tahliye edildiÖlümlü kazanın sanığı tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.