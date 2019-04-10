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Ankara'da telef olan köpek sayısı 16'ya çıktı, beyaz renkli otomobil aranıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:30 | Son Güncelleme

3 KİŞİ YAKALANDI Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D.

3 KİŞİ YAKALANDI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan Levent Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan Musa D. ve Aydın G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

ANKARA,(DHA)

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