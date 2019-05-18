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Ankara'da telef olmuş 25 çinçilla bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

ANKARA'da çevre yolu kenarındaki boş arazide, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 25 ölü çinçilla bulundu.

Ankara'da telef olmuş 25 çinçilla bulundu

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da çevre yolu kenarındaki boş arazide, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 25 ölü çinçilla bulundu.
Bugün saat 10.00 sıralarında Ankara-Samsun çevre yolunun Altındağ ilçesi yakınlarında, yol kenarındaki arazide kemirgen türü hayvanların hareketsiz yattığını gören İsmail Bilgen, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çinçilla olduğu belirlenen hayvanlarından 25'nin telef olduğu, 15'inin ise can çekiştiği saptandı. Ekipler hayatta olan, zehirlendikleri tahmin edilen çinçillaları kafese koyarak veterinere götürdü. Telef olan 25 Çinçilla ise toplandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.
'BİR YETİŞTİRİCİNİN ZEHİRLENMİŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'
Altındağ Belediye Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapan Emre Çınar, zehirlenen hayvanların çinçilla olduğunu söyledi. Çınar, Güney Amerika tavşanı olarak bilinen, dünyanın en değerli kürk hayvanları arasında bulunan cinçillanın Türkiye'de pet hayvanı olarak da kullanıldığını kaydetti. Çınar, "Bir vatandaş geçerken ihbar etti. İhbar üzerine geldik buraya. Zehirlenme vakası olduğunu düşünüyoruz. Birinin buraya bıraktığını düşünüyoruz. Gerekli yerlere götürüp araştırma yapılarak, zehirli bir madde varsa bunun tespiti olacak. Doğada da zehirlenmiş olabilir, ama buraya getirilip kasıtlı olarak bırakılmış. Aralarında birkaç gün önce ölen de var. Bu kadar tavşanın hobi amaçlı kullanılmadığı düşüncesini bize veriyor. Bir yetiştiricinin zehirlemiş olabileceğini düşünüyoruz. Zehirlenme şüphesi yüksek. Öyle görünüyor. Çok göz önünde olmadığı için kamera da yok, buraya bırakılmış" dedi.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki çinçillanın kürkünden üretilen mantoların Avrupa ülkelerinde 10 bin ila 300 bin Euro arasında satıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da telef olmuş 25 çinçilla bulunduAnkara'da telef olmuş 25 çinçilla bulunduAnkara'da telef olmuş 25 çinçilla bulunduAnkara'da telef olmuş 25 çinçilla bulundu

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