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Ankara'da telef olmuş 25 çinçilla bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 18:07 | Son Güncelleme

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Altındağ ilçesinde çok sayıda çinçillanın ölü bulunması ile ilgili olarak açıklama yaptı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Altındağ ilçesinde çok sayıda çinçillanın ölü bulunması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Altındağ ilçesi Yeşil Kuşak Caddesi havalimanına dönen virajda, çevre yolunda ağaçlandırma alanında 21 adet ölü, 32 adet canlı Çinçilla tavşanı bulunmuştur. Olayla ilgili faillerin bulunması için Emniyet Müdürlüğü araştırmaları devam etmektedir. Ölen hayvanlardan ikisi belediye tarafından otopsiye gönderilmiştir. Çinçilla tavşanı ülkemizde doğal olarak bulunmamakta olup Güney Amerika kökenlidir. Çiftliklerde üretilen bu hayvanların kürkleri değerlidir" denildi.

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