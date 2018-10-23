HABER

Ankara'da telefon dolandırıcılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kişilere telefonda kendilerini savcı, polis ve jandarma diye tanıtıp 37 bin 800 TL'lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen V.A., A.P.

Ankara'da telefon dolandırıcılarına operasyon

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kişilere telefonda kendilerini savcı, polis ve jandarma diye tanıtıp 37 bin 800 TL'lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen V.A., A.P. ve K.K., gözaltına alındı.
Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine dolandırıcılık şüphelisi 3 kişiyi kiraladıkları araçla birlikte yakaladı. Farklı tarihlerde, ilçenin farklı bölgelerinde tek başına yaşayan yaşlı kişilere kendilerini savcı, polis ve jandarma diye tanıtıp toplam 37 bin 800 TL'lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen V.A., A.P. ve K.K., gözaltına alındı. Şüphelilerden V.A. ve A.P. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da telefon dolandırıcılarına operasyon

PARTNERSürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!Sürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!
Düğün konvoyuna ateş açıp 4 kişiyi yaraladıDüğün konvoyuna ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Siirt'te akaryakıt ve sigara operasyonu: 2 gözaltıSiirt'te akaryakıt ve sigara operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Çocuğu 43 yerinden bıçakladı! Kan donduran şüphe! Doğruysa çok iğrenç...

Çocuğu 43 yerinden bıçakladı! Kan donduran şüphe! Doğruysa çok iğrenç...

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.