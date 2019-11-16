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Ankara'da telefon mağazası açılışı, izdiham nedeniyle ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:08 | Son Güncelleme

ANKARA'da açılışa özel indirim ve kampanyaların yanında hediyeler verileceği duyurusu yapılan telefon mağazasının önünde izdiham yaşandı.  Toplanan yoğun kalabalık nedeniyle açılış, ertelendi.

Kaan ULU-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da açılışa özel indirim ve kampanyaların yanında hediyeler verileceği duyurusu yapılan telefon mağazasının önünde izdiham yaşandı. Toplanan yoğun kalabalık nedeniyle açılış, ertelendi.
Başkent'te alışveriş merkezinde bugün açılması planlanan telefon mağazası, günler öncesinden açılışa özel indirim ve kampanyaların yanında hediyeler verileceği duyurusunu yaptı. Sosyal medyada yapılan duyurularda mağazanın açılışında sırada bekleyen 1 ve 300'üncü, 301 ve 500'üncü, 501 ve 600'üncü kişiye çeşitli hediyeler verileceği, ayrıca bin lira ve üzeri alışveriş yapan ilk bin 200 kişiye de çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.
Bunun üzerine vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın faaliyete geçeceği alışveriş merkezinin önünde beklemeye başladı. Alışveriş merkezinin açılmasıyla içeriye giren kalabalık, mağazanın önünde toplandı. Ancak kalabalık giderek arttı. Mağazanın önündeki koridor ile birlikte alışveriş merkezinin merdivenleri doldu. Zaman zaman sıra tartışmaları yaşandı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen polisler önlem aldı.
Daha sonra güvenlik sağlanamayacağı gerekçesiyle açılışın ertelenmesine karar verildi. Açılışın ertelendiği anonsunun yapılması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Sabah 07.00'den bu yana beklediğini belirten Kürşat İnce (19), "Önce 11'00'de sonra 13.00'te açılacağını söylediler, sonra da iptal ettiler. Haftaya açılsa yine izhidam olacak, burası Ankara, bu yoğunluk hep olacak" diyerek tepki gösterdi. Kalabalık, polis ve güvenlik görevlilerinin uyarısıyla dağıldı.

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