Ankara'da terör operasyonu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da TKP/Kıvılcım Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerden 1'i Avusturya vatandaşı toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, TKP/Kıvılcım Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildiği ve bu zanlılardan 1'i Avusturya vatandaşı toplam 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada gözaltına alınan 4 kişinin işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yakalanan şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve örgüt ile iltisaklı doküman ve yayınların incelenmesine devam edilmektedir. Ayrıca şüphelilerin çocuk ve gençlerimize yönelik yaz okulu adı altındaki eğitim merkezi faaliyetlerinin içeriği de aynı kapsamda soruşturulmaktadır."

