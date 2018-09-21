Ankara'da terör operasyonu

Ankara'da terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve daha önce gözaltına alınan şüphelilerden, biri Avusturya uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlıdan, Avusturya uyruklu Max Z. ile Hatice G. ve Mithatcan T. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden Burçin T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü gözaltına alınmıştı.
Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü
Kritik MGK toplantısından operasyon sinyali çıktı!
ABD'den Çin'e yeni yaptırım
2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum