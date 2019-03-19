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Ankara'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 11 zanlıdan 9'u yakalandı

Ankara'da Nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 11 zanlıdan 9'u yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığı içerisinde bulunduğu belirlenen PKK terör örgütüne yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, terör örgütünün gençlik ve mahalli alan yapılanmasına üye oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 9'u gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ankara'da terör operasyonu

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