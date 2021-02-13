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  4. Ankara’da terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Ankara’da terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

13.02.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Geçmiş dönemde Suriye’de PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt adına kurye/işbirlikçilik yaptıkları bilinen 10 Suriye uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yürütülen etkin istihbarat ve başarılı operasyonlarla malzeme ve eleman aktarımında kullandığı yurt içindeki kurye/işbirlikçi ağı deşifre edilen terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin, özellikle Suriye’den Türkiye’ye sığınmış mülteciler üzerinden yeni bir milis-işbirlikçi ağı oluşturma gayreti içerisinde olduğu bilindiği, bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin Ankara’daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalarda; geçmiş dönemde Suriye’de PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt adına kurye/işbirlikçilik yaptıkları yönünde haklarında bilgiler bulunan 10 Suriye uyruklu şahsa yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlarla gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulurken, soruşturmaya Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

Geçmiş dönemde Suriye’de PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt adına kurye/işbirlikçilik yaptıkları bilinen 10 Suriye uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yürütülen etkin istihbarat ve başarılı operasyonlarla malzeme ve eleman aktarımında kullandığı yurt içindeki kurye/işbirlikçi ağı deşifre edilen terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin, özellikle Suriye’den Türkiye’ye sığınmış mülteciler üzerinden yeni bir milis-işbirlikçi ağı oluşturma gayreti içerisinde olduğu bilindiği, bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin Ankara’daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalarda; geçmiş dönemde Suriye’de PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt adına kurye/işbirlikçilik yaptıkları yönünde haklarında bilgiler bulunan 10 Suriye uyruklu şahsa yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlarla gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulurken, soruşturmaya Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

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