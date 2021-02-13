Ankara’da terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Geçmiş dönemde Suriye’de PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt adına kurye/işbirlikçilik yaptıkları bilinen 10 Suriye uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yürütülen etkin istihbarat ve başarılı operasyonlarla malzeme ve eleman aktarımında kullandığı yurt içindeki kurye/işbirlikçi ağı deşifre edilen terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin, özellikle Suriye’den Türkiye’ye sığınmış mülteciler üzerinden yeni bir milis-işbirlikçi ağı oluşturma gayreti içerisinde olduğu bilindiği, bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin Ankara’daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalarda; geçmiş dönemde Suriye’de PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt adına kurye/işbirlikçilik yaptıkları yönünde haklarında bilgiler bulunan 10 Suriye uyruklu şahsa yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlarla gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulurken, soruşturmaya Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

