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  4. Ankara'da terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Ankara'da terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Şüphelilerden birinin aracında yapılan aramada 72 bin 758 hap ele geçirildi

Ankara'da, terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Ş'nin Altındağ ilçesinde Hasan B'ye ait eczaneden temin ettiği ilaçları terör örgütlerine gönderdiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Hasan B. ve Murat Ş. gözaltına alındı.

Murat Ş'nin aracında yapılan aramada çeşitli markalarda antibiyotik ve antidepresan ile kanser, epilepsi ve diyabet tedavisinde kullanılan 72 bin 758 hap ele geçirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Terör örgütlerinin "ilaç tedarikçisi" yakalandı

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