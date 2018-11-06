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Ankara'da terör örgütü PKK/KCK adına silah zoruyla haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 07:04 | Son Güncelleme

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK adına silah zoruyla haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.


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Anahtar Kelimeler:
Ankara KCK operasyon PKK

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