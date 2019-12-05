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Ankara'da, terör propagandasına 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 20:09 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı saptanan Suriyeli uyruklu Muhammet Ş., Mazlum H. ve Hâlid B. iki gün önce, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

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