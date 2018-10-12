HABER

Ankara'da tezhip sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 19:24 | Son Güncelleme

Tezhip sanatçısı Hümeyra Akakuş Yücel ve Asitane Tezhip Sanat Grubu öğrencilerine ait eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı

Tezhip sanatçısı Hümeyra Akakuş Yücel ve Asitane Tezhip Sanat Grubu öğrencilerine ait eserlerin yer aldığı tezhip sanatı sergisi ziyaretçilerini ağırladı.

Hamamönü'ndeki Sanat Sokağı'nda bulunan salonda açılan sergide, yaklaşık 100 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hümeyra Akakuş Yücel, yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır tezhip sanatına emek verdiğini ve 20 yıldır öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

Yücel, açılan sergi sayesinde öğrencilerin kendi eserlerini gösterme fırsatı bulduğunu söyleyerek, "Hilye, Esma'ül Hüsna ve özel tasarım yaptığımız çalışmalar çok özel. Ayrıca buradaki hatlar çok önemli ve ismi duyulmuş bir çok hattatla çalışıyoruz." diye konuştu.

Sanatseverlerin sergiye gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını söyleyen Yücel, "Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde seçmeli tezhip dersi verdiğim öğrencileri burada ağırladık ve tezhip eserlerini yakından görme fırsatı buldular. Bu vesileyle diğer öğrencileri de buraya davet ediyorum." dedi.

Yücel, sergide bulunan eserlerin ilgilileri için satılık olduğunu da sözlerine ekleyerek, sanatseverlerin 16 Ekim tarihine kadar sergiyi ziyaret edebileceğini söyledi.

PARTNERUçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!Uçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!
GÜNCELLEME - Bağcılar'da hastane yangınıGÜNCELLEME - Bağcılar'da hastane yangını
Şehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptüŞehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asitane Tezhip Sanat Grubu Tezhip sanatçısı Hümeyra Akakuş Yücel

En Çok Okunan Haberler

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan ilk açıklama!

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.