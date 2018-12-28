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Ankara'da TIR yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 09:59 | Son Güncelleme

 ANKARA'da bir TIR'ın dorsesinde meydana gelen yangında, dorsede bulunan toz emici makine kullanılamaz hale geldi.

Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da bir TIR'ın dorsesinde meydana gelen yangında, dorsede bulunan toz emici makine kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'dan Diyarbakır'a toz emici makine taşıyan Aziz Ağırlı idaresindeki 21 HE 012 plakalı TIR'ın dorsesinde Kuzey Çevre Yolu Susuz mevkiinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen alevler TIR'ın arka kısmını sardı. Yangını son anda fark eden Ağırlı, aracı sağa park ederek itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin müdahalesiyle TIR'daki yangın kontrol altına alındı. Dorsede bulunan toz emici makine yangında kullanılamaz hale gelirken, TIR'da maddi hasar oluştu.

Öte yandan, olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Kuzey Çevre Yolu'nun sağ şeridini bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Ekipler, araç geçişlerine diğer şeritlerden kontrollü olarak izin verdi. TIR şoförü Ağırlı'nın ifadesine başvuran polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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