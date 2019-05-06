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Ankara'da TOKİ konutları için kura heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

ANKARA'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 809 konutun hak sahipleri, kura çekilerek belirlendi.

Ankara'da TOKİ konutları için kura heyecanı

Gökhan CEYLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 809 konutun hak sahipleri, kura çekilerek belirlendi.
Altındağ ilçesindeki Kuzeykent semtinde yapılan 739 adet 3+1 ve 70 adet 4+1 tipi olmak üzere toplamda 809 daire için 1100 kişi başvurada bulundu. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin belirlenmesi için Keçiören'deki Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde kura çekilişi yapıldı. Törene, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Ev sahibi olmak için başvuruda bulunanlar, kura çekilişini heyecanla izledi. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişte ev sahibi olanlar, büyük mutluluk yaşadı.
ANKARA'YA 23 MİLYARLIK YATIRIM YAPILDI
Törende konuşan TOKİ proje uzmanı İnayet Ünal, TOKİ tarafından Ankara'ya birçok yatırım yapıldığını belirterek, tamamlanan ve devam eden uygulamaların yatırım bedelinin yaklaşık 23 milyar 376 milyon TL olduğunu ifade etti.
İlk defa ev sahibi olduğunu belirten Ayşe Canlı, "Evim barkım yoktu, çok sevindim. Şimdiye kadar evsizdim. Allah herkese nasip etsin" dedi. Filiz Kavlak ise, "4'üncü kattan daire çıktı. Çok mutluyum, sevinçliyim" dedi.
3+1 daireler 227 bin TL'den, 4+1 tipi daireler ise 266 bin liradan başlayan fiyatlardan satışa sunulduğu belirtildi.

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Ankara'da TOKİ konutları için kura heyecanıAnkara'da TOKİ konutları için kura heyecanıAnkara'da TOKİ konutları için kura heyecanıAnkara'da TOKİ konutları için kura heyecanı

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