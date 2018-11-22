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Ankara'da 'tombala' operasyonu: 85 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:37 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA'da polis ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 9'u çalışan 85 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Mahallesi'ndeki ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, gece saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, çalışanlar H.Ç., A.Ç., Y.P., F.Y., E.A., B.D., E.Y., E.C. ve S.Ç. ile kumar oynadıkları tespit edilen 76 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin elindeki bir kutu ile operasyon sırasında kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin elinde tombala makinesi olduğu belirlendi. İş yerini sahibi olduğu belirtilen şüpheli S.Ç. ile H.K.'nın yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
-Operasyondan görüntüler
-Gözaltına alınan şüpheliler

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