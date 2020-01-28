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Ankara'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara’da Valilik koordinesinde toplanan yardım malzemeleri, 15 TIR ve kamyondan oluşan konvoy ile deprem bölgesine gönderildi.

Haluk KARAASLAN/ANKARA,(DHA)- ELAZIĞ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara’da Valilik koordinesinde toplanan yardım malzemeleri, 15 TIR ve kamyondan oluşan konvoy ile deprem bölgesine gönderildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ülkemizin bu zor gününde bu milletin birliğinin, beraberliğinin aslında ne kadar canlı yaşadığına bir kez daha şahit olduk ve gurur duyduk" dedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Başkentte, Valilik koordinesinde merkez ve 25 ilçede kaymakamlıklar, belediyeler ve odaların ortak organizasyonuyla yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan yardım malzemeleri bugün törenle bölgeye uğurlandı. Ankara Valiliği Varlık Mahallesi yerleşkesinde düzenlenen programa Vali Vasip Şahin, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
'CİDDİ ÇALIŞMA GÖSTERDİLER'
Burada konuşan Vali Vasip Şahin, deprem sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına göre yardım toplamaya başladıklarını söyledi. Kampanyaya desteklerinden dolayı Ankaralılara teşekkür eden Vali Şahin, "Bu koordinasyon çalışmalarında kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılay’ımız tam bir organize şekilde AFAD'ın koordinasyonunda ciddi bir çalışma ve tam bir işbirliği gösterdiler. Ülkemizin bu zor gününde, bu milletin birliğinin, beraberliğinin aslında ne kadar canlı yaşadığına bir kez daha şahit olduk ve gurur duyduk. Allah bir daha bu ülkeye böylesi acılar yaşatmasın" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından 15 TIR ve kamyondan oluşan konvoy, deprem bölgesine uğurlandı.

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