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Ankara'da toplanan yüzlerce kadın, Suriye hapishanelerindeki kadınlar için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından düzenlenen 'Vicdan Hareketi Yürüyüşü'nde bir araya gelen yüzlerce kadın, Suriye hapishanelerindeki kadınların serbest bırakılması için meşalelerle Birinci Meclis önüne yürüdü.

Ankara'da toplanan yüzlerce kadın, Suriye hapishanelerindeki kadınlar için yürüdü

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından düzenlenen 'Vicdan Hareketi Yürüyüşü'nde bir araya gelen yüzlerce kadın, Suriye hapishanelerindeki kadınların serbest bırakılması için meşalelerle Birinci Meclis önüne yürüdü.
Ankara'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Memur-Sen tarafından düzenlenen 'Vicdan Hareketi Yürüyüşü' etkinliğinde yüzlerce kadın bir araya geldi. Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki Memur-Sen Genel Merkezi önünde toplanan kadınlar, 'Suriye'de son kadın ve çocuk özgür olana dek' pankartı ile ellerindeki meşalelerle birlikte slogan atarak Birinci Meclis önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yer aldı. Yalçın, Birinci Meclis önünde yaptığı açıklamada, "Ülkelerin bir araya geldiği birliklere çağrıda bulunuyoruz. Suriye'de kadınlar insanlık dışı muamelelere tabii tutuluyor. Kadınlar orada çocuklarını dünyaya getiriyor. Oralarda çocuklarını büyütmek zorunda kalıyorlar. İnsanlık bu fotoğrafı değiştirmekle yükümlüdür. Buradan Birleşmiş Milletler'e ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrıda bulunuyoruz. Eğer bugün toplanıp, Suriye'de bu insanlık onurunun ayaklar altına alınmasına karşı koymayıp, sesinizi çıkarmayacaksanız ne zaman çıkaracaksınız" dedi.
'ÜLKELER HAREKETE GEÇMİYORSA VİCDANLAR HAREKETE GEÇMELİ'
Suriye'de kadınların, tutsak ve kirli savaşın pazarlık malzemesi olarak kullanıldığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:
"Baktık ki ülkeler harekete geçmiyor, öyleyse vicdanlar harekete geçmeli. İstanbul'da 55 ülkeden gelen sivil kuruluşlar ve aktivistlerle bir araya gelerek bir çağrıyı küresel anlamda yer yüzüne yaymaya çalıştık. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, ülkemizin dışında 8 ülkenin çeşitli meydanlarından bugün vicdan hareketi sesini yükseltti. Ülkemizdeki 81 şehirden kadınlar bir araya gelerek seslerini yükseltti ve bir çağrıyı kayıt düştü. Rejimin hapishanelerindeki 7 bin tutsak kadının serbest bırakılmasını istiyoruz."
Birinci Meclis önünde toplanan kadınlar, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

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Ankara'da toplanan yüzlerce kadın, Suriye hapishanelerindeki kadınlar için yürüdüAnkara'da toplanan yüzlerce kadın, Suriye hapishanelerindeki kadınlar için yürüdü

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