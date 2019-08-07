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Ankara'da toptan gıda deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:57 | Son Güncelleme

ANKARA OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan toptan gıda maddelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara'da toptan gıda deposunda yangın

İrfan ÖZŞEKER- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan toptan gıda maddelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası deponun bir kısmı zarar gördü.
Yangın, öğlen saatlerinde OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan toptan gıda maddelerinin bulunduğu depoda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle depo içerisinde çıkan alevleri gören işçiler yangına müdahale etti. Ancak yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bu sırada bazı işçiler depo içerisinde bulunan koli yüklü sigaraları dışarıya çıkardı. Yangında, depo içerisinde bulunan çok sayıda kozmetik ve temizlik ürünü yandı. Yangın sırasında işçilerden 2'si rahatsızlanarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişiye de olay yerinde müdahale edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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