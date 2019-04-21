Ankara’da Trabzon günleri sona eriyor

Ankara’da bu yıl 14.’sü düzenlenen Trabzon Günleri etkinliği bugün son buluyor. Trabzon Günlerinin bitiminde bir basın toplantısı düzenleyen Trabzon Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, ziyaretçi rakamlarının abartıldığı iddiasına yanıt vererek geçen yıl 4 gün sonunda ulaşılan 250 bin rakamına 3. günde ulaşıldığını kaydederek “Abartı yok, tam tersi eksiltme var” dedi. Ankara’da, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Trabzon Günleri’ etkinliği bugün son buluyor. Trabzon Günleri etkinliğinin bitiş gününde bir değerlendirme toplantısı yapan Trabzon Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, "14 yıldır aralıksız Trabzon’u temsil ediyoruz. Trabzon her zaman öncü olmuş illerimizden bir tanesi. Yaklaşık Trabzon’dan gelen 88 hem yöresel ürünler çadırımızda, stant açan kurum ve kuruluşlarımızla Trabzon’u Ankara’da yaşatmanın gayreti içinde olduk. Trabzon’u burada temsil ettik"dedi Etkinliği ziyaret eden kişilerle ilgili paylaşılan rakamların abartılı olduğu iddialarına da yanıt veren Ayvazoğlu, kişilerin numaratörler vasıtasıyla sayıldığını ifade etti. Ayvazoğlu, "Abartı yok, tam tersi eksiltme var. Hakikaten bazı noktaları sayma imkanımız yok. Yöresel ürünler çadırımıza giren ve oradan hizmet alan insan sayısını bilmiyoruz. AKM içine 228 bin 230 kişi 3. günün sonunda bu alana girmiş ve belediyelerimizin açmış olduğu stantları, el ürünlerini sergilemiş olduğu alanları faaliyetleri gezmiş görmüş ve buradan mutlu şekilde ayrıldığını inandığımız kişi sayısını ağırlamış durumdayız. Geçen sene 4 günün sonunda 250 bin rakamına ulaşmıştık. Bugün 3. günde ulaştık bu rakama. 4. gün sonunda 300 bine yakın sayıyla Trabzon günlerini sadece AKM alanı içine giren kişi sayısı olarak söylemiş olacağız. Bu bir davet. Biz aslında katılım açısından baktığımızda yaptığımız davetin karşılığını almış durumdayız” dedi.

"Kardeş şehir Kahramanmaraş’ı önümüzdeki yıl katılımını sağlayacağız"

Etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’un kardeş şehri Kahramanmaraş’ı da önümüzdeki yıl etkinliğe katılımının sağlanması gerektiğini ifade ettiğini hatırlatan Ayvazoğlu, "Aslında bunu daha önce Süleyman Soylu Bakanımız ifade etmişti. Biz her yıl kardeş olan şehirlerimizi davet ediyorduk. Bu sefer bir adım ileri gideceğiz. Kendilerine ait yöresel ürünlerini burada sergilemelerini isteyeceğiz. Belki her yıl yaparsak aynı alan içinde farklı illeri de davet ederek ürünlerini sergilemelerini sağlayarak kardeşliği tesis etmek istiyoruz” diye konuştu.

"Ankara 14 yıldır kapılarını açıyor"

Ayvazoğlu, Ankara’nın 14 yıldır kapılarını açtığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehirler açısından baktığımızda şehirlerin tanıtımı hakikaten çok önemli. Bunu hem dijital ortam çok önemli ama insanların dokunma ihtiyacı hissettiği alanlar var. Yerinde tatmak istediği görmek istediği unsurlar var. Bu imkanı o illerin oraya gelecek olan diğer illere sağlamış olması açısından kayda değer mutluluk verici. Ankara’nın 14 yıldır bize kapılarını açmaları, hakikaten bizim açımızdan şükran borçluyuz. Ankara’ya çok çok teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda oluşturulacak başka alanlarla birlikte bu fuarın, daha da geliştirilerek illerin tanıtımına vesile olacaktır” diye konuştu.

