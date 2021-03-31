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  4. Ankara’da trafik kavgası: motor kaskıyla birbirine giriştiler

Ankara’da trafik kavgası: motor kaskıyla birbirine giriştiler

31.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da otoparkçılar ile motokurye arasında kavga çıktı.

Ankara’da otoparkçılar ile motokurye arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda kavgaya karışanlar birbirlerine motor kaskıyla vurdu.
Olay, Çankaya’nın Bestekar Caddes’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motokurye cadde üzerinde otopark işleten bir kişiyi motoruyla bir aracın arasında sıkıştırdı. Sıkışan kişi ile motokurye arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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