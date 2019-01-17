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Ankara'da trafik kazaları: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 08:33 | Son Güncelleme

 ANKARA'NIN Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

ANKARA'NIN Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazalarda, araçlar kullanılamaz hale geldi. Altındağ ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesinde sabaha karşı yaşanan trafik kazasında, Kastamonu-Ankara seferini gerçekleştiren 16 YBG 01 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Fruko Kavşağı'nda kontrolden çıkarak Ulus yönünde ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 FME 71 plakalı otomobile çarptı. Yolun karşı şeridine savrulan otomobil, tekrar kendi yönüne gelerek, Halit Y. idaresindeki 06 T 2895 plakalı taksiye çarptı. Trafik ışığını devirerek kaldırıma çıkan 06 FME 71 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanarak, kabin içinde sıkıştı.İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Durumunun iyi olduğu anlaşılan sürücünün, çevresindekilere "Tam olarak neredeyiz şimdi" dediği görüldü.

Bir başka kaza da akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Anadolu Bulvarı üzerinde Gimat yönünde seyreden Umut Ö. idaresindeki 06 FK 2285 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı varyantı önünde kontrolden çıktı. Demir bariyerlere çarpan otomobil, yan devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, iki kaza hakkında inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralıdan görüntü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Kaza yerlerinden görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ-ANKARA/DHA)

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