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  4. Ankara'da trafik kazaları: 5 yaralı

Ankara'da trafik kazaları: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 04:54 | Son Güncelleme

 ANKARA'nın Keçiören ve Çankaya ilçelerinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Keçiören ve Çankaya ilçelerinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İlk kaza, saat 00.30 sıralarında Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Ulus yönüne giden Muhlis Yıldırım yönetimindeki 06 HA 7561 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, telefon hattı direğini devirerek, yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada, sürücü Yıldırım ile otomobildeki Eylül Ayyıldız, Sibel Kayaslan ve Cevdet Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
KALDIRIMDA 20 METRE İLERLEYEN OTOMOBİL TAKLA ATTI
Çankaya ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde ise saat 01.00 sıralarında ikinci kaza meydana geldi. Gaziosmanpaşa yönüne giden Emre Acar yönetimindeki 06 ERR 11 plakalı otomobilin sol ön tekerleği refüjdeki kaldırıma çıktı. Bu şekilde yaklaşık 20 metre ilerleyen otomobil, aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Acar'ın yara almadan kurtulduğu kazada, otomobilde bulunan Burcu Baltacı yarandı. Baltacı, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.
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