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Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 18:35 | Son Güncelleme

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu İstanbul istikametine seyir halindeki C.A. idaresindeki 06 FZ 3829 plakalı kamyonet, Karapürçek mevkisinde Ö.İ. yönetimindeki 19 FH 972 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan B.K, hayatını kaybederken, sürücüler C.A. ve Ö.İ. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Ankara Çevre Yolu Ankara'da kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü trafik kazası

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