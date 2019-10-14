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Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 01:20 | Son Güncelleme

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. İkisi çocuk, üç kişi de yaralandı.
Kaza, Ankara’nin Çankaya ilçesinde bulunan 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde Mevlana Bulvarı istikametine seyreden H.Ş. kontrolündeki 06 AK 0840 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savrulan araç, ters dönerek durabildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü H.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün araçta bulunan kardeşi H.Ş.(36) ile isimleri öğrenilemeyen iki ve dört yaşlarındaki iki çocuk da yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ankara Şehir Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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