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Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 05:11 | Son Güncelleme

Sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen otomobilin, yol ayrımını gösteren levhanın direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Ankara'da otomobilin, yol ayrımını gösteren levhanın direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batıkent istikametinde ilerleyen Hüseyin Ç'nin kullandığı 06 RNT 72 plakalı otomobil, Yenimahalle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Konya yolu ayrımını gösteren levhanın direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan 4 kişiden sürücü Hüseyin Ç. ile Adem Ü. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yapılan ilk incelemede sürücünün alkollü olduğunun belirlendiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı trafik kazası

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