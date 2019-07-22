HABER

Ankara'da trafik levhalarına ateş açan kişi yakalandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

ANKARA'da yol kenarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş açarak, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yiğithan D.

Ankara'da trafik levhalarına ateş açan kişi yakalandı 

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yol kenarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş açarak, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yiğithan D. (30) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yol kenarlarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş açan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Görüntülerdeki kişinin Yiğithan D. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelinin Demetevler Mahallesi'ndeki evine şafak vakti operasyon düzenledi. Yiğithan D., özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 6 dolu fişek ele geçirildi. 'Kasten yaralama', 'kadına şiddet', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'otodan hırsızlık' gibi 13 çeşitli suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da trafik levhalarına ateş açan kişi yakalandı

PARTNERRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileriRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileri
Otomobil bagajındaki 3 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklamaOtomobil bagajındaki 3 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklama
Polis memuru, tabancasıyla intihar ettiPolis memuru, tabancasıyla intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.