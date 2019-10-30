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Ankara'da trafikte seyreden at arabasına kamyonet çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

ANKARA'da, arkalarına bağlı araba ile sahibinin elinden kaçtığı tahmin edilen iki ata, kavşakta kamyonet çarptı.

ANKARA'da, arkalarına bağlı araba ile sahibinin elinden kaçtığı tahmin edilen iki ata, kavşakta kamyonet çarptı. Kaza anı cep telefonu ile görüntülendi.
Kaza, dün saat 22.10 sıralarında Altındağ ilçesindeki Bentderesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Altındağ ilçesinde sahibinin elinden kaçan iki at, arkalarına bağlı olan araba ile karayolunda koşmaya başladı. Cadde üzerinde seyreden bazı vatandaşlar, araçları ile at arabasını yavaşlatmak istedi; ancak başarılı olamadı. Yaklaşık 10 dakika boyunca koşan atlara, kırmızı ışıkta geçtikleri sırada kamyonet çarptı. Çarpışma sonrası savrulan iki at, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı cep telefonu ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kaza anı

Haber: ANKARA, (DHA)-

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