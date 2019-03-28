HABER

Ankara'da trafikteki tartışma silahlı kavgaya dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 17:23 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki 2 otomobilin sürücüleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki 2 otomobilin sürücüleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, öğle saatlerinde Çankaya Çukurambar Kızılırmak Mahallesinde meydana geldi. Mahallede seyir halinde olan Doğan Y. idaresindeki 06 FM 0040 ile Emin B. idaresindeki 06 T 0803 plakalı taksi aracı birbirine çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası her iki aracın sürücüleri, taksi durağının önünde durdu. Tutanak için iki sürücü arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Doğan Kağan Y. durakta bulunan diğer taksi sürücülerinin de tartışmaya dahil olması üzerine tabanca ile korkutmak amacıyla yere ateş açtı. Doğan Y. daha sonra kendisini aracına kitleyerek, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Doğan Y. ile Emin B.'nin ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
TAV, Atatürk Havalimanı çalışanları ile vedalaştıTAV, Atatürk Havalimanı çalışanları ile vedalaştı
Sarıyer TiyatrOda Şenliği’ne 10 bin 485 seyirci katıldıSarıyer TiyatrOda Şenliği’ne 10 bin 485 seyirci katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Canlarını hiçe sayıp o evde yaşamaya devam ediyorlar

Canlarını hiçe sayıp orada yaşıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.