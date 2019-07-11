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Ankara’da traktörde giden çifte yıldırım çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 20:10 | Son Güncelleme

ANKARA’da, traktörle seyir halinde olan Osman ve Elif Sarıkoç çiftine yıldırım çarptı.

Ankara’da traktörde giden çifte yıldırım çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA’da, traktörle seyir halinde olan Osman ve Elif Sarıkoç çiftine yıldırım çarptı. Osman Sarıkoç (56) hayatını kaybederken, eşi hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Çubuk ilçesine bağlı İmamhüseyin Mahallesi'nin Tekebeli mevkiinde meydana geldi. Osman ve Elif Sarıkoç çifti, tarlada çalıştıkları sırada aniden bastıran yağmur sonrası eve gitmek üzere traktöre bindi. Traktör seyir halindeyken, bu sırada art arda çarpan şimşeklerden biri, Sarıkoç çiftine isabet etti. Yaşanan olay sonrası Osman Sarıkoç, direksiyon hakimiyetini kaybetti, traktör yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Osman Sarıkoç yerde hareketsiz şekilde yatarken, Elif Sarıkoç telefonla akrabalarını arayarak yardım istedi. Çifti, bir tarlada bulan yakınları, durumu ilgili yerlere bildirdi. Sağlık ekipleri, Osman Sarıkoç’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Elif Sarıkoç ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Sarıkoç'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ankara’da traktörde giden çifte yıldırım çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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