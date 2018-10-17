HABER

Ankara'da traktörle araçlara çarpan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayıp bacağından vurularak etkisiz hale getirilen traktör sürücüsü Aydın Sakarya tutuklandı

Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayıp bacağından vurularak etkisiz hale getirilen traktör sürücüsü Aydın Sakarya tutuklandı.

Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polislerin "dur" ihtarında uymayan ve başka araçlara çarparak Atatürk Bulvarı'ndan Çankaya yönüne doğru ilerlerken Şehit Ersan Caddesi'nde bacağından vurularak durdurulan Sakarya, hastane ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturma savcısına ifade veren Sakarya, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan traktörü sürücüsü Sakarya, "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Sakarya'nın olay sırasında kullandığı traktörün çalıntı olduğu gerekçesiyle şüpheliye "hırsızlık" suçlaması yöneltildiği belirtildi.

Sakarya'nın polise verdiği ilk ifadede, "traktörünü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapmayı planladığını" söylediği öğrenilmişti.

Ankara Valiliğinin olaya ilişkin yazılı açıklamasında ise şunlar kaydedilmişti:

"Olayın failinin, Beypazarı ilçesinde çiftçilikle uğraştığı ve 2007'den bu yana psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Sürücünün üzerinde ve traktörde yapılan aramada suç teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır. Söz konusu olayın terör boyutu bulunmamakta olup konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."

PARTNERKiliseler arasında büyük kriz! İstanbul...Kiliseler arasında büyük kriz! İstanbul...
Olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk konutunda inceleme yapıyor (2)Olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk konutunda inceleme yapıyor (2)
Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Sakarya traktör

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener hakim karşısında! Mahkemede ifade verdi!

Meral Akşener hakim karşısında! Mahkemede ifade verdi!

Rutin trafik kontrolü kabusa döndü! Aracın camından kafasını sokan polis dehşeti yaşadı!

Rutin trafik kontrolü kabusa döndü! Aracın camından kafasını sokan polis dehşeti yaşadı!

Eski sevgilisini balkona çağırdı sonrası korkunç: "Bak şimdi seyret, ne oluyor"

Eski sevgilisini balkona çağırdı sonrası korkunç: "Bak şimdi seyret, ne oluyor"

Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!

Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!

Karabük'te 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ölüme koştu! Korkunç anlar kamerada

Karabük'te 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ölüme koştu! Korkunç anlar kamerada

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.