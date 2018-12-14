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Ankara'da tren kazası enkazı kaldırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 12:19 | Son Güncelleme

ANKARA-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin (YHT), Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz banliyö istasyonunda kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.  Ankara-Konya seferini yapan YHT, dün sabah Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı.

Ankara'da tren kazası enkazı kaldırılıyor

Gökhan CEYLAN- Kaan ULU/ ANKARA (DHA)- ANKARA-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin (YHT), Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz banliyö istasyonunda kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Ankara-Konya seferini yapan YHT, dün sabah Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 86 kişi de yaralandı. Kazada hasar gören kılavuz tren, dün akşam saatlerinde yük lokomotifiyle bölgeden çekildi. Gece etkili olan kar yağışı nedeniyle bir süre ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Enkaz kaldırma faaliyetine itfaiye ve TCDD ekipleri katıldı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra kazaya karışan YHT'nin demir yığınına dönen lokomotifi ve yıkılan istasyon, olay yerine getirilen ağır tonajlı vinçlerle kaldırıldı. Kazaya karışmayan banliyö treni ise getirilen yük lokomotifiyle bölgeden götürüldü. Raylar üzerindeki diğer 2 YHT vagonunun kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, hattın ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.
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Ankara'da tren kazası enkazı kaldırılıyorAnkara'da tren kazası enkazı kaldırılıyorAnkara'da tren kazası enkazı kaldırılıyorAnkara'da tren kazası enkazı kaldırılıyor

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