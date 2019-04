Ankara’da ‘Turizm Haftası’ kutlamaları başladı

Ankara’da ‘Turizm Haftası’ Ahi Elvan Cami önünde başlayan kortej yürüyüşü ile kutlanmaya başlandı. Altındağ Belediyesi Başkanı Asım Balcı, "Ankara Turizmi için bütün paydaşlarımıza açık çek veriyorum" dedi.

Turizm Haftası dolayısıyla Ankara Kalesinde sona eren bir kortej düzenlendi. Korteje, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Ankara Kulübü, Kalaba Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi, Subayevleri Mesleki Tekniki Anadolu Lisesi ve Halim Şaşmaz Ortaokul öğrencileri katıldı. Kısa yürüyüşün ardından katılımcılar Ankara Kalesi önünde bir araya geldi. Kale önündeki kutlamalarda Ankara Büyük Şehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisiyle başladı ve ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Törende konuşan Altındağ Belediye Başkanı Balcı Ankara’da turizmi geliştirilecekse bunun ilk adresinin Ankara Kalesi olduğunu vurgulayarak, “Burada binlerce yıllık tarih ve kültür var o bakımdan buraya daha fazla insan çekmemiz buranın tanıtımını daha fazla yapmamız gerekiyor. Altındağ Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte biz bütün paydaşlarımıza da açık çek veriyoruz. Buraların daha fazla turizme kazandırılması için her türlü teklife açığız, kapımız açık. Her türlü teklifi getirebilirsiniz biz sizin yanınızda olacağız yeter ki buraya daha fazla insanı çekelim daha fazla tanıtımını yapalım özellikle gençleri buralara çekelim bunun üzerimize düşen yapılacak çok şey var. Kalkınma Ajansı döneminde de burada geldik bütün paydaşlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla toplantılar yaptık yapılacaklarla ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle bir yol haritası hazırlıyor biz İlçe Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız bunu buradan ifade etmek istiyorum. Turizm haftasının hayırlı olmasını diliyorum burada bulunan herkese saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise bu tür haftaların belli konular ve belli başlıklı konulara dikkat çekmek için yapıldığına dikkat çekerek, "Bu bir hafta boyunca Ankara Turizm’ini tekrar konuşma onu tekrar anlama ve neler yapılabilecek neler yapılması gerekir konularının tekrar müzakere etme fırsatı bulacağız. Ankara ülkemizin başkenti, ülkemizin kalbi hem bu coğrafi olarak böyle hem siyasi hem idari olarak böyle Türkiye Ankara’dan yönetiliyor dolayısıyla Ankara’nın kendine has turizm potansiyeli de var. Tarihi zenginliği, manevi zenginliği, kültürel zenginliği olan bir şehir. Hacı Bayram Veli gibi hemen yanı başımızda komşusu olduğumuz bir zenginliğimiz var tek başına bu bile Ankara’yı önemli bir cazibe merkezi yapmaya yeter. Haftayı kutluyor bu sektörde çalışan özel ve kamu bölümünde çalışan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kutlama, Ankara Kulübü Derneği Seymenleri ve Bacı Erenler’in gösterisinin ardından İç Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonun ikramlarıyla son buldu.